Kater voor waterpolosters: nog twee kansen richting Spelen in Tokio

Arno Havenga, de bondscoach van de Nederlandse waterpolosters. Ⓒ Hollandse Hoogte

De veldslag werd verloren, de oorlog niet. Het waren woorden van dergelijke strekking waarmee bondscoach Arno Havenga maandag in het Zuid-Koreaanse Gwangju het moreel van de Nederlandse waterpolosters hoog probeerde te houden. Met een kansloze nederlaag van 12-8 (6-1, 2-3, 2-1, 2-3) tegen Spanje strandde Nederland weliswaar al in de kwartfinale van het wereldkampioenschap, het uiteindelijke doel is nog altijd in zicht. „We hebben gelukkig nog twee kansen om ons te kwalificeren voor de Olympische Spelen van Tokio.”