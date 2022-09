Aron Winter tijdelijk bondscoach Suriname

Winter zal de komende twee oefenwedstrijden de leiding hebben tijdens twee vriendschappelijke wedstrijden die Natio in september in Nederland speelt. De 55-jarige Winter, die negen seizoenen bij Ajax speelde waarmee hij onder meer de UEFA-cup won, kwam maandag tot een akkoord met de SVB. Hij begint deze week al met de voorbereidingen. De 84-voudige oud-international krijgt hulp van assistent-trainers Roberto Gödeken en Ryan Koolwijk. Koolwijk was tot voor kort actief als speler voor PEC Zwolle.

De vorige trainer van het Surinaamse elftal was Stanley Menzo (58), ook oud-international en voormalig doelman van Ajax. Menzo verliet de Surinaamse voetbalbond alweer na zeven maanden toen hij een interessante aanbieding kreeg om in China aan de slag te gaan als clubtrainer bij Beijing Guoan. Toen Menzo aantrad als bondscoach bij Natio sprak hij nog over een "droom die uitkwam".