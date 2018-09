Vitesse huurt Ødegaard van Real Madrid

Vitesse is erin geslaagd de Noorse middenvelder voor een jaar te huren van Real Madrid. De negentienjarige Ødegaard speelde de afgelopen anderhalf jaar al op huurbasis bij sc Heerenveen. Hij kon zijn reputatie als wonderkind niet echt waarmaken. In 38 eredivisieduels maakte Ødegaard twee doelpunten en leverde hij vier assists.

Bekijk ook: Vitesse aast op Odegaard

„Ik heb Vitesse leren kennen als een goed voetballende ploeg, met een aanvallende en dominante spelopvatting”, zegt Ødegaard, die al op vijftienjarige leeftijd debuteerde in de nationale ploeg van Noorwegen en begin 2015 een contract tekende bij Real Madrid. Hij debuteerde enkele maanden later in de hoofdmacht, maar een doorbraak bleef uit. Bij Vitesse hoopt Ødegaard ervaring op te doen. „Ik denk dat de manier van spelen mij goed ligt. Ook heeft Vitesse laten zien jonge spelers een kans te durven geven.”

Bij Real Madrid was het uitzicht op speeltijd van de Noor nihil. Hij stond ook in de belangstelling van clubs uit Spanje en Engeland, maar de ’Koninkelijk’ stalt Ødegaard in Arnhem waar hij met rugnummer 18 gaat spelen.

„We zijn heel blij dat Martin voor Vitesse heeft gekozen”, zegt technisch directeur Marc van Hintum. „Ondanks interesse van andere clubs hebben we Martin kunnen overtuigen met de visie waar Vitesse voor staat. Martin beschikt over kwaliteiten die een team een impuls kunnen geven.”

De Noorse tiener is al de tiende nieuweling in de selectie van trainer Leonid Sloetski. Vitesse heeft vier punten gepakt in de eerste twee competitiewedstrijden. In de derde voorronde van de Europa League bleek FC Basel te sterk voor de geel-zwarte formatie uit Arnhem.