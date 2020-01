Ramon Leeuwin: ’Ik heb nog tegen Slot gevoetbald’

Ramon Leeuwin met zijn twee kinderen. Ⓒ Hollandse Hoogte

ALKMAAR - AZ heeft zijn beoogde rechter centrale verdediger binnen. Met Ramon Leeuwin, goed voor een kleine driehonderd wedstrijden in het betaald voetbal, heeft de nummer twee van de Eredivisie een zeer ervaren kracht in huis gehaald. De 32-jarige Amsterdammer, ex-speler van onder meer FC Utrecht en ADO Den Haag, komt over van het Deense Odense. „Ik heb nog tegen Arne Slot gespeeld.”