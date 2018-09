Curlingmannen krijgen steunen NOC*NSF

PAPENDAL

,,Het herenteam toont aan de concurrentie met de wereldtop aan te kunnen en NOC*NSF is verheugd deze teamsport aan het topsportprogramma toe te kunnen voegen. Bondscoach Shari Leibbrandt en haar mannen verdienen dit ook op basis van hun jarenlange toewijding", zegt technisch directeur Maurits Hendriks. ,,Zij krijgen nu alle middelen van TeamNL tot hun beschikking en dat stelt hen tevens in staat om meer trainingsuren te draaien en aan meer internationale toptoernooien mee te doen." Hendriks stelt als enige voorwaarde voor de financiële steun dat de ploeg jaarlijks progressie boekt.

Vol voor Peking

De curlingmannen waren vorig jaar voor het eerst sinds 1994 weer van de partij op het WK en mochten ook meedoen aan het olympisch kwalificatietoernooi (OKT). Ze wisten zich echter niet te plaatsen voor de Spelen in Pyeongchang. ,,Dat was ook een bonus geweest'', zegt bestuurslid Tom Huyskens van de NCB, dat slechts 150 actieve leden heeft. ,,We gaan nu vol voor deelname aan Peking 2022, dat is heel reëel. De mannen zijn al zeker van deelname aan het OKT.'' Op het WK dit voorjaar in Las Vegas presteerde Oranje met vier overwinningen al beter dan vorig jaar in Edmonton, waar de mannen slechts één keer wonnen.

De Nederlandse selectie bestaat uit skip Jaap van Dorp, Carlo Glasbergen, Laurens Hoekman en Wouter Gösgens. Die laatste twee, respectievelijk 20 en 19 jaar, gaan af en toe ook toernooien spelen met de junioren. De nationale bond gebruikt de extra financiële middelen tevens voor talentontwikkeling en wil met de junioren zo snel mogelijk naar het hoogste mondiale niveau toe.

,,Ik ben erg trots op de mogelijkheid die we nu krijgen'', zegt Leibbrandt. ,,We hebben onszelf jarenlang ontwikkeld en verbeterd en we kunnen nu de volgende stap zetten.''