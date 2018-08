Beckham krijgt UEFA-award

Vorig jaar kreeg Francesco Totti de award, nu viel het oog van voorzitter Aleksander Ceferin op ’Becks’ voor de UEFA President’s Award. De oud-middenvelder van onder meer Manchester United en Real Madrid krijgt de prijs later dit jaar in Monaco.

„Ik heb Beckham gekozen omdat hij een globale ambassadeur is voor de sport”, verklaarde Ceferin zijn keuze. „Hij is een uithangbord voor het voetbal in alle hoeken van de planeet.”

„Ook zijn humanitaire inspanningen, die vele kinderen al hebben geholpen, mogen worden gevierd. Beckham is een waar voetbalicoon van zijn generatie.”

Beckham wordt de derde Engelsman die de prijs in handen krijgt na Bobby Robson (2002) en Bobby Charlton (2008). „Het is een grote eer”, zegt Beckham. „Ik heb me altijd 100 procent gesmeten tijdens mijn carrière en geprobeerd om de waarden van teamwork en fair-play uit te dragen. Ik ben dan ook blij om op deze mooie erelijst te komen.”