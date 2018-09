Juventus houdt belangrijke schakel binnenboord

De Bosnische middenvelder ligt nu tot medio 2023 vast in Turijn.

De 28-jarige Pjanic is een belangrijke schakel bij de club die al jarenlang de Serie A regeert. Hij creëerde de afgelopen twee seizoenen volgens de club 120 kansen en hij was goed voor zeventien assists en vijftien benutte vrije trappen.

Sinds Pjanic in 2016 bij Juventus kwam, won de club twee keer de titel en de Coppa Italia. Juventus nam hem twee jaar geleden over van AS Roma.