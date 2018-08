Heerenveen-Feyenoord kan gewoon doorgaan

Stewards dreigden het duel in het Abe Lenstra-stadion te boycotten, omdat ze boos waren over een incident bij de laatste thuiswedstrijd tegen Vitesse (1-1). Heerenveen heeft dinsdag in gesprekken met alle betrokkenen de onvrede uit de lucht gehaald.

„We zijn blij dat we goed met elkaar hebben gesproken en willen via deze weg benadrukken dat we de individuele stewards geen verwijten kunnen maken voor het handelen op de wedstrijddag”, zegt algemeen directeur Luuc Eisenga van de eredivisieclub.

Heerenveen stond bij de eerste thuiswedstrijd van het seizoen stil bij alle overledenen van afgelopen jaar. Een spandoek dat was opgehangen om een overleden fan te herdenken, werd echter verwijderd door stewards. Heerenveen bracht in eerste instantie een verklaring naar buiten waarin stond dat de mensen die de orde in het stadion bewaken „niet conform beleid” hadden gehandeld. De stewards waren daar boos over, omdat ze naar eigen zeggen van de club juist de opdracht hadden gekregen het bewuste spandoek weg te halen.