Geen betaald voetbal in maart: alle duels in Eredivisie afgelast

Formeel gezien hadden de duels ook zonder publiek kunnen worden afgewerkt. „Het uitgangspunt is dat we met publiek willen spelen zolang dat kan. Dat is nog mogelijk als we de wedstrijden van maart naar achteren verschuiven”, luidt de verklaring van een woordvoerder van de KNVB.

Voor de Eredivisie heeft de maatregel betrekking op twee speelronden. De 27e speelronde zou komend week plaatsvinden. Eerder deze week werden de duels in het betaald voetbal die in Noord-Brabant zouden worden afgewerkt, al afgelast. De KNVB communiceerde woensdagmiddag nog dat er in de rest van Nederland wél ’gewoon’ met publiek zou worden gespeeld, maar dat scenario is nu dus alsnog van de baan.

Ook wordt de 28e speelronde (20 t/m 22 maart), waaronder de Klassieker tussen Feyenoord en Ajax, uitgesteld. In veel andere landen werd de voetbalcompetitie al in een eerder stadium stilgelegd, waaronder in Spanje en Italië.

Ook door de oefeninterlands van het Nederlands elftal tegen de Verenigde Staten (26 maart) Spanje (29 maart) is een streep gezet.