Streep door Eredivisie én interlands van Oranje in maart

Formeel gezien hadden de duels ook zonder publiek kunnen worden afgewerkt. „Het uitgangspunt is dat we met publiek willen spelen zolang dat kan. Dat is nog mogelijk als we de wedstrijden van maart naar achteren verschuiven”, luidt de verklaring van een woordvoerder van de KNVB.

Twee speelronden Eredivisie

Voor de Eredivisie heeft de maatregel betrekking op twee speelronden. De 27e speelronde zou komende week plaatsvinden. Eerder deze week werden de duels in het betaald voetbal die in Noord-Brabant zouden worden afgewerkt, al afgelast. De KNVB communiceerde woensdagmiddag nog dat er in de rest van Nederland wél ’gewoon’ met publiek zou worden gespeeld, maar dat scenario is nu dus alsnog van de baan.

Ook wordt de 28e speelronde (20 t/m 22 maart), waarin onder meer de Klassieker tussen Feyenoord en Ajax, zou worden afgewerkt, uitgesteld. In veel andere landen werd de voetbalcompetitie al in een eerder stadium stilgelegd, waaronder in Spanje en Italië.

Nederlands elftal

Ook door de oefeninterlands van het Nederlands elftal tegen de Verenigde Staten (26 maart) Spanje (29 maart) is een streep gezet. De interlands van jeugdteams van de KNVB gaan ook niet door.

Eric Gudde

„We hebben steeds op nadrukkelijk verzoek van de overheid hun beleid gevolgd en dat is op dit moment niet anders. Uiteraard staat veiligheid en gezondheid bij alle betrokkenen bovenaan”, zegt Eric Gudde, directeur betaald voetbal van de KNVB. „Deze maatregelen brengen voor de voetbalwereld echter ook grote organisatorische, sportieve en financiële uitdagingen met zich mee. In de toekomst zal de voetbalsector een beroep moeten doen op de hulp van de overheid en autoriteiten om de organisatorische kwesties, maatschappelijke effecten en economische uitdagingen voor de gehele sector te kunnen ondervangen. We gaan te zijner tijd hier met alle partijen graag het gesprek over aan.”

De KNVB gaat de komende dagen bekijken wanneer de afgelaste wedstrijden uit de eredivisie en eerste divisie kunnen worden ingehaald. „Zolang er ruimte in het competitieprogramma is om wedstrijden uit te stellen, houdt de KNVB vast aan het spelen van de wedstrijden met publiek. Pas in het laatste stadium van de competitie, als er echt niet meer geschoven kan worden, dan komt het noodmiddel van spelen zonder publiek in beeld”, meldt de voetbalbond.

Amateurvoetbal

In het amateurvoetbal is de situatie niet anders. „Wij adviseren alle amateurverenigingen om ook geen trainingen, oefenwedstrijden of andere grote bijeenkomsten te organiseren. We hopen op begrip voor dit lastige besluit en de medewerking van alle clubs om gezamenlijk de competities tot een goed einde te brengen. De komende periode gaan we nadenken over een goede oplossing voor ons amateurvoetbal”, stelt Jan Dirk van der Zee, directeur amateurvoetbal bij de KNVB.

Overige sporten

Sportkoepel NOC*NSF adviseert haar leden alle evenementen, zowel in de profwereld als de amateurwereld, niet door te laten gaan. Naast de sportwedstrijden zelf is het beter ook alle andere clubbijeenkomsten in de sportwereld uit te stellen, aldus NOC*NSF. Daar vallen trainingen, overleggen, vergaderingen en vieringen ook onder.

„Het kabinet heeft voor heel Nederland ook opgeroepen sociale contacten in het algemeen sterk te verminderen. Deze oproep wordt door NOC*NSF ondersteund. Wat aan het begin van de week het advies was voor Noord-Brabant, geldt nu tot en met 31 maart voor heel Nederland”, aldus de sportkoepel.

Premier League Darts

Verder kan ook de Premier League Darts op woensdag 25 en donderdag 26 maart in Ahoy geen doorgang vinden met publiek. Het is nog niet bekend of het evenement zonder publiek wordt afgewerkt. Daarover heeft de organisator nog geen besluit genomen. Verder werd eerder op donderdag al bekendgemaakt dat de marathon van Rotterdam (5 april) is uitgesteld.