Rekoefening turner Bart Deurloo net genoeg voor finaleplaats

Deurloo stond na twee van de drie subdivisies met een score van 14,400 zevende en zag de Amerikaan Brody Malone in de avond passeren. Daarna kwamen nog zeventien turners in actie, die met een hogere score Deurloo nog uit de finale konden stoten. Nadat ook de Duitser Andreas Toba, als allerlaatste aan de beurt, daar niet in slaagde was plaatsing een feit.

Deurloo is als finalist aan de rekstok de opvolger van Epke Zonderland. De Fries stond drie keer in een olympische finale waarvan hij die in Londen 2012 won. Zaterdag kwam Zonderland, met een door gezondheidsproblemen gemankeerde voorbereiding, tekort voor een finaleplaats. Hij kan naar huis.

De beste score was voor de Japanner Daiki Hashimoto: 15,033.