PSV ongewijzigd tegen BATE

De Eindhovenaren trappen tegen BATE Borisov af met hetzelfde basiselftal als afgelopen zaterdag in het competitieduel met Fortuna Sittard.

PSV start in Borisov in de vertrouwde 4-3-3-formatie, met aanvoerder Luuk de Jong in de spits en Hirving Lozano en Steven Bergwijn op de vleugels. De wedstrijd begint om 21.00 uur Nederlandse tijd. De winnaar van het tweeluik gaat naar de lucratieve groepsfase van de Champions League.

In Europese duels mogen maar zeven spelers op de bank zitten. Bart Ramselaar, Armando Obispo en Yanick van Osch, de derde doelman, zitten op de tribune.

Doelman Jeroen Zoet speelt zijn 200e wedstrijd namens de Eindhovenaren.