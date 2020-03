Ook Indy 500 uitgesteld

De eerste vier races van het seizoen waren al uitgesteld. Dat geldt nu ook voor de GMR Grand Prix in Indianpolis, verzet van 9 mei naar 4 juli, en de 104e editie van de Indy 500. Die staat nu gepland voor 23 augustus. Het is voor het eerst dat het autosportevenement niet in mei wordt afgewerkt.

Van Kalmthout debuteert dit jaar voor Ed Carpenter Racing. De 19-jarige coureur bereidt zich in Florida zo goed mogelijk voor op zijn eerste seizoen, wanneer dat ook begint. Van Kalmthout, in Amerika beter bekend als VeeKay, gaf onlangs nog aan dat hij het risico te groot vindt om nu terug naar Nederland te komen. „Ik ben bang dat ik Amerika dan niet meer in kom en dat ik dan dus niet meer kan racen.”

Vooralsnog is de openingsrace nu in het laatste weekend van mei, een dubbele race in Detroit.