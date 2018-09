Kerkhove begint goed aan kwalificaties US Open

De Zeeuwse tennisster versloeg de Zuid-Koreaanse Jang Su-jeong met 6-0 7-5.

De 26-jarige Kerkhove, de nummer 227 van de wereld, maakte vorig jaar op de US Open haar debuut in het hoofdtoernooi. Nadat ze met succes de kwalificaties had doorlopen, verloor ze in de eerste ronde in twee sets van de Roemeense Sorana Cirstea.

Later op dinsdag komen Bibiane Schoofs, Scott Griekspoor en Thiemo de Bakker nog in actie in de kwalificaties. Arantxa Rus en Tallon Griekspoor spelen pas woensdag hun eerste partij.

Het hoofdtoernooi van de laatste grand slam van het jaar begint maandag.