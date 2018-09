Yankees tijdje zonder Nederlandse international Gregorius

De 28-jarige honkballer van New York Yankees liep die blessure zondag op in het gewonnen duel met Toronto Blue Jays (10-2).

,,Het is niet geweldig. Er is niets gebroken of iets dergelijks, maar het is een verzwikking waardoor het behoorlijk opzwelt", zei manager Aaron Boone.

De Yankees hebben de Nederlander daarom op de zogenaamde '10-day disabled list' gezet. Dat houdt in dat geblesseerde spelers tijdelijk kunnen worden vervangen door gezonde spelers.

De plek van Gregorius in de selectie wordt overgenomen door Luke Voit.