Miljoenenbal lonkt voor PSV na zege bij BATE

Al binnen tien minuten keek PSV tegen een achterstand aan, nadat Jasse Tuominen van dicht bij kon binnentikken. BATE had al veel eerder op voorsprong kunnen komen, maar na 45 seconden verprutste Dmitry Baga een prima kopkans.

Na de 1-0 kreeg BATE een aantal kansen op een grotere voorsprong. Na ruim een kwartier moest Daniel Schwaab redding brengen door de bal net voor de doellijn weg te koppen.

Bekijk ook: Miljoenen op het spel voor PSV

Gelijkmaker Pereiro

PSV kwam er nauwelijks aan te pas, maar na een half uur spelen draaide de wedstrijd. In de 35e minuut viel uit het niets de gelijkmaker. Gaston Pereiro benutte een penalty na een handbal van Nemanja Milunovic. Een minuutje of twee later kreeg Hirving Lozano een uitgelezen kans, maar de BATE-doelman redde met een katachtige reflex. Op slag van rust kopte Luuk de Jong ook nog eens op de paal.

Vreugde bij PSV na de gelijkmaker van Gaston Pereiro uit een strafschop. Ⓒ REUTERS

Lozano raak

Meteen na rust kreeg PSV een aantal dikke kansen. Pereiro schoot op de bal en een doelpoging van Steven Bergwijn ging maar net naast. In de 61 minuut tekende Hirving Lozano voor de 2-1. Daarna verzuimden de Eindhovenaren om de voorsprong te vergroten. De Jong had de 3-1 op zijn sloffen, maar schoot wild en hoog over. Ook Nick Viergever kopte nog net naast.

Enerverende slotfase

Het venijn zat in de staart. BATE, dat lange tijd weinig creëerde, kwam vlak voor tijd toch nog gelijk: 2-2. Een minuut later was het toch weer PSV dat op voorsprong kwam via invaller Donyell Malen: 3-2.

Twee jaar geleden deed PSV voor het laatst mee in de poulefase van het belangrijkste Europese clubtoernooi en eindigde toen achter Atlético Madrid, Bayern München en FK Rostov als laatste.

De return in Eindhoven is volgende week woensdag.

PSV-keeper Jeroen Zoet heeft het nakijken na de 1-0 van Jasse Tuominen. Ⓒ ANP Pro Shots