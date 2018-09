Benfica blijft steken op gelijkspel tegen PAOK

In de blessuretijd van de eerste helft benutte Pizzi een makkelijk gegeven penalty namens Benfica. Een kwartier voor tijd zorgde de Egyptenaar Amr Warda voor de gelijkmaker. Hij kreeg de bal voor zijn voeten nadat Fernando Varela op de lat had gekopt. Warda was kort na rust in de ploeg gekomen.

Benfica was in de vorige ronde over twee duels te sterk voor Fenerbahçe, de Turkse ploeg van trainer Phillip Cocu. PAOK schakelde al Spartak Moskou en Basel uit.

In het duel tussen Rode Ster Belgrado en Red Bull Salzburg werd niet gescoord (0-0). De wedstrijd werd achter gesloten deuren gespeeld, als straf voor wangedrag van supporters van de Servische ploeg. De returns zijn volgende week.