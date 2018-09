Van Bommel ziet 'toverstafje' bij PSV

,,Wat er allemaal in deze wedstrijd is gebeurd, dat leer je niet op de trainerscursus hoor'', zei Van Bommel grijnzend bij Veronica. ,,Maar dit zijn wel heel mooie wedstrijden als je ze wint.''

Dat deed PSV ook in Borisov tegen BATE, de kampioen van Wit-Rusland. De Eindhovenaren wonnen het eerste duel in de play-offs van de Champions League met 3-2 en zetten daarmee een grote stap naar een plek in de groepsfase. ,,We begonnen heel slecht. De eerste 20 minuten was het slechtste wat ik dit seizoen van ons heb gezien'', zei Van Bommel. ,,Maar in één keer, alsof er met een toverstafje werd gezwaaid, was het gevoel er weer. Het is zo moeilijk te omschrijven, soms heb je dat ineens. We mogen dit niet meer weggeven. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan.''