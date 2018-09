Matchwinnaar Malen: ’Mijn eerste balcontact’

„Volgens mij was het mijn eerste balcontact”, meende Malen tegenover de camera van Veronica. Met een kopbal zorgde de 18-jarige aanvaller ervoor dat PSV een grote stap zette richting het hoofdtoernooi van de Champions League.

’Ach nee toch dacht ik’

„Ik stond er net in toen scoorden zij” aldus Malen. „Ach nee toch dacht ik. We hadden veel kansen daarvoor, maar helaas benutten we niet elke kans, gelukkig hebben we wel gewonnen.”

Bekijk ook: Miljoenenbal lonkt voor PSV na zege bij BATE