Lozano betrokken bij 30 goals

Met zijn prachtige doelpunt op bezoek bij BATE Borisov in de play-offs van de Champions League erbij opgeteld is de 23-jarige Mexicaan namens PSV betrokken bij 30 goals in 38 duels.

Bekijk ook: Miljoenenbal lonkt voor PSV na zege bij BATE

De snelle aanvaller leverde 22 treffers en acht assists af. Kortom, Lozano is van onschatbare waarde voor de Eindhovenaren. De WK-ganger kwam vorig jaar over van Pachuca. Hij werd daarmee na Carlos Salcido, Francisco Rodriguez, Andres Guardado en Hector Moreno de vijfde Mexicaanse speler in de PSV-historie.