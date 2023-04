VIDEO Massale crash in Ronde van Vlaanderen na onbezonnen actie

De Bahrein-coureur was in het gras langs de weg beland en wilde terug de weg op keren. Dat deed hij echter dusdanig wild dat hij het peloton in schoot, waarna er heel veel renners onderuit gingen.

Tekst gaat verder onder de tweet

Onder anderen oud-wereldkampioenen Peter Sagan en Julian Alaphilippe lagen erbij, net zoals Wout van Aert, die wel snel verder kon. Het grootste slachtoffer was de Belg Tim Wellens. Hij werd afgevoerd naar het ziekenhuis. Ook de Brit Ben Turner gaf op. Maciejuk zelf bleef overeind, maar is inmiddels uit koers gehaald door de jury.

Excuus

Hij bood later wel zijn excuus aan. „Het spijt mij heel erg dat ik een fout heb gemaakt, waardoor de crash is ontstaan. Ik hoop dat iedereen die erbij betrokken was in goede gezondheid en veilig zijn. Dit had niet mogen gebeuren en een grote inschattingskant van mijn kant.”

En: „Ik had geen intentie om dit te veroorzaken. Het enige wat ik voor nu kan doen is sorry zeggen voor mijn fout en ervan leren voor in de toekomst.” Om af te sluiten: „Sorry nogmaals peloton, teamgenoten en fans.”

Eerder hadden door valpartijen de Nederlandse coureurs Danny van Poppel en Taco van der Hoorn de strijd al moeten staken.

Nog een gruwelijke crash

Op weg naar de Kanarieberg ging er nog een groot partij renners tegen de vlakte. Matej Mohoric lag in de graskant, terwijl Biniam Girmay heel hard ten val kwam. En dat op zijn verjaardag. Hij nam ook ploegmakker Aimé De Gendt mee in zijn val. Wat een horrorcrash. Al bij al lijkt de schade nog mee ten vallen.