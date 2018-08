Onana: ’Ik wil geen verwachtingen wekken’

Onana geeft aan allerminst met een vertrek bij Ajax bezig te zijn, maar sluit een transfer niet helemaal uit. ,,In de voetballerij zeggen sommige spelers vandaag dat ze zeker blijven en vertrekken ze morgen toch. Ik wil geen verwachtingen wekken. Het enige dat ik weet, is dat ik een contract heb tot 2021 en ik heel gelukkig ben bij Ajax.”

De keeper verklaart zich nader. ,,We hebben ons al voor de groepsfase van de Europa League geplaatst en hopen de Champions League in te gaan. Ik blijf met alle plezier in Amsterdam. Vorig jaar was het zonder Europees voetbal heel zwaar. We speelden de Europa League-finale in mei en drie maanden later wisten we ons niet eens voor dat toernooi te plaatsen. De weken duurden lang”, aldus de keeper die dit seizoen bewust voor nummer 24 koos. ,,Ik ben 2 april jarig, 2-4.”

De Kameroense doelman is de afgelopen jaren gegroeid in zijn spel. Wat in zijn beginjaren nonchalance heette, is nu koelbloedigheid. ,,Mensen vinden me nog rustiger geworden. Kalm zijn is mijn stijl. Alleen daardoor kun je als keeper het vertrouwen van je medespelers winnen. Als ik geen rust uitstraal, worden ze bang. Door mijn zelfvertrouwen durven ze veel ballen terug te spelen. Ik kan meevoetballen als de wedstrijd daar om vraagt.”

Lees hieronder het hele interview met Onana: