’Absoluut geen zorgen rond Bertens’

Bekijk ook: Zieke Bertens meldt zich af voor New Haven

Raemon Sluiter verklaart in gesprek met FOX Sports de afwezigheid van zijn pupil in New Haven. „Op de site van de WTA wordt van een viral infection gesproken, maar dat klinkt allemaal erger dan dat het is. Het is een typisch geval van overbelasting”, verklaart de Rotterdammer.

Na haar sensationale eindzege in Cincinnati stapte Bertens in het vliegtuig. „Dan is één dag, met twee vluchten en anderhalf uur in de auto gewoon te weinig om met goede energie aan de start te verschijnen. Wetende dat er over vijf à zes dagen een grandslamtoernooi voor de deur staat.”

Bekijk ook: Bertens tikt 5 miljoen aan prijzengeld aan

Bekijk ook: Sluiter kan stroom aan felicitaties niet aan

Bertens doet woensdag aan de zijde van Johanna Larsson waarschijnlijk wel mee aan het dubbelspel in New Haven. „Voor ons zou het ideaal zijn om de dubbel te gebruiken richting US Open. Er zijn absoluut geen zorgen. Kiki heeft een verkoudheidje. Als vandaag de US Open was gestart, had ze gespeeld en had ze een goede wedstrijd kunnen afleveren. Maar dan loop je waarschijnlijk morgen of overmogen tegen de lamp”, aldus Sluiter.