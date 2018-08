PSV-debutant in rijtje met Romario en Ronaldo

Met zijn eerste balcontact bezorgde de 19-jarige aanvaller een belangrijke 2-3 overwinning op BATE Borisov in de play-offs van de voorronde Champions League. De return is volgende week woensdag in Eindhoven.

Met zijn treffer kwam Malen terecht in een mooi rijtje. PSV Stats weet dat hij de 22e PSV’er is die bij zijn Europese debuut voor de club uit Eindhoven direct doeltreft. In het verleden lukte dat onder meer Romario, Ronaldo en Luc Nilis.

„Dit gaan we niet meer weggeven”, straalde Malen, die koud in het veld een voorzet van Angelino binnenkopte, na afloop. „Dat ik juist hier nu mijn eerste goal voor PSV maak, is natuurlijk geweldig. We kunnen de Champions League nu bijna ruiken.”