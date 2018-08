’Dan winnen we van Dinamo Kiev’

De doelman was tijdens de galavoorstelling tegen Standard Luik een figurant (3-0), maar moet tegen Dinamo Kiev op topniveau acteren. In de heenwedstrijd van de Champions-Leagueplay-off is de nul heilig. ,,Dat geeft geen extra druk, omdat ik altijd een clean sheet wil hebben”, zegt de koele kikker.

Toch volgt er een ’maar’. ,,Als je volgens de Ajax-filosofie speelt, is het moeilijk om de nul te houden. We zijn altijd de aanvallende ploeg, waardoor er achter de verdediging grote ruimtes ontstaan, die de tegenstander kansen op counters bieden. Maar slagen we erin Dinamo Kiev van scoren af te houden dan winnen we, omdat we zoveel spelers hebben die een doelpunt kunnen maken”, is Onana vol vertrouwen.

Hij wrijft zijn ploeggenoten de slotfase van Ajax-Standard Luik nog wel even onder de neus. ,,Ajax wilde naar voren, naar voren en naar voren, waardoor Luik nog tegen de paal en lat schoot. Het was na de 2-2 in België 3-0, dus het kon niet meer mis. De sleutel is goed aanvallen, maar zeker ook goed verdedigen.”

Lees hieronder het hele interview met Onana: