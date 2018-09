Leeuwin per direct naar Denemarken

De dertigjarige verdediger van FC Utrecht maakt per direct de overstap naar Odense BK, dat op het hoogste niveau in Denemarken speelt.

Leeuwin debuteerde in 2007 bij FC Utrecht in het betaalde voetbal. Daarna kwam hij uit voor AGOVV Apeldoorn, ADO Den Haag en SC Cambuur. In 2014 keerde de geboren Amsterdammer terug bij FC Utrecht. Hij speelde 140 wedstrijden voor die club.

Bekijk ook: Leeuwin weg bij FC Utrecht

„Ramon heeft gekozen voor een avontuur in het buitenland. Wij hebben over de afkoop van zijn doorlopende contract overeenstemming bereikt met Odense BK en gunnen Ramon deze kans”, zegt Jordy Zuidam, directeur voetbalzaken van FC Utrecht.

Utrecht versterkte zich eerder deze transferperiode met de Zweedse centrale verdediger Emil Bergström.