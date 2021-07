Feyenoord maakt op ludieke wijze bekend dat Orkun Kökcü komend seizoen met rugnummer tien speelt

Toen Berghuis de groepsapp van Feyenoord verliet, verscheen daar een screenshot van die al snel rondging op sociale media. Het telefoonnummer van Jens Toornstra en Bryan Linssen was niet goed afgeschermd, waardoor beide spelers werden overspoeld met berichten van supporters. De twee moesten zelfs een nieuw telefoonnummer nemen.

Feyenoord speelt bij de bekendmaking van het nieuwe rugnummer van Kökçü met een knipoog in op die hele situatie. Op social media plaatsen de Rotterdammers een filmpje, waarin te zien is dat Kökçü bericht stuurt in de groepsapp van Feyenoord. „Hey boys! Ik stuur jullie ook even mijn nieuwe nummer!”, schrijft Kökçü, gevolgd door een foto van zichzelf in het shirt met rugnummer 10. Uitgerekend Toornstra en Linssen reageren al snel op het bericht.

