Nigel de Jong in rijtje van hardste voetballers ooit

Er duikt één Nederlander op tussen de internationale slagers: Nigel de Jong. De 33-jarige Amsterdammer is in goed gezelschap. Ook grote namen als Hristo Stoichkov, Zlatan Ibrahimovic en Patrick Vieira krjgen een vermelding.

Of De Jong er ook had tussen gestaan als hij tijdens de WK-finale Xabi Alonso geen karatetrap had uitgedeeld aan de Spanjaard Xabi Alonso is de vraag.

„Met de ogen van de wereld op je gericht, is de WK-finale toch zeker de laatste plek waar je wegkomt met een vliegende kung-fu kick tegen iemands borst”, schrijft The Daily Mail. „Zeg dat maar niet tegen Nigel de Jong, die er inderdaad mee wegkwam. Of tegen Xabi Alsono.” De Jong kwam weg met een gele kaart.

De Jong maakte onlangs de overstap naar Al-Ahli in Qatar. Eerder kwam hij onder meer uit voor Mainz, Manchester City, AC Milan en Ajax. In maart 2015 droeg de middenvelder voor het laatst het shirt van het Nederlands elftal.