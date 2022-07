Premium Het beste van De Telegraaf

Delftse stap dichter bij Olympische Spelen Freerunner Noa Man pakt goud en zilver op World Games VS

Door Eddy Veerman

Ongeloof en blijdschap op de World Games in Birmingham, Alabama Ⓒ World Games

Birmingham - De kans dat de Nederlandse Noa Diorgina Man over twee jaar als eerste Nederlandse freerunner ooit op de Olympische Spelen haar opwachting mag maken, wordt steeds groter. Tijdens de World Games in de Verenigde Staten won de pas zeventienjarige Delftse bij het onderdeel parkour goud tijdens de freestyle-wedstrijd en zilver op de speed-discipline. In datzelfde Birmingham werd bekendgemaakt dat parkour definitief als demonstratiesport aan de Spelen van Parijs zal worden toegevoegd. ,,Het kan zijn dat ze alsnog één onderdeel op het wedstrijdprogramma zetten. Daar wordt in de nabije toekomst nog over gediscussieerd. En anders wordt het ’Los Angeles 2028’.”