KNVB verplaatst Ajax-AZ naar late zondagavond

Het duel stond aanvankelijk gepland op dezelfde dag om 16.45 uur, maar is verlaat om de clubs meer rust te geven na hun wedstrijden in de Europa League van drie dagen eerder.

Ajax neemt het op donderdag 27 februari thuis op tegen Getafe uit Spanje, AZ voetbalt diezelfde avond in Oostenrijk tegen LASK Linz.

De topper tussen AZ en Ajax in Alkmaar eindigde eerder deze maand in 1-0 voor de thuisploeg. Daardoor kwam AZ in punten op gelijke hoogte met Ajax, maar inmiddels staat de regerend landskampioen weer drie punten los.

De KNVB besloot bij meer duels in de Eredivisie de aanvangstijd te veranderen. PSV - FC Emmen stond bijvoorbeeld ingeroosterd op zondag 15 maart, maar omdat de Eindhovenaren niet meer actief zijn in Europa werd die wedstrijd een dag vervroegd.

