Ribblessure voor Jasper Cillessen

Cillessen is bij Barcelona tweede doelman achter de Duitser Marc-André Ter Stegen. De oud-keeper van Ajax maakt deel uit van de woensdag vrijgegeven voorselectie van het Nederlands elftal voor de wedstrijden tegen Peru (6 september, vriendschappelijk) en Frankrijk (9 september, Nations League).

Cillessen deed in de voorbereiding op het nieuwe seizoen mee in veel oefenwedstrijden van Barcelona. Ter Stegen sloot na zijn deelname aan het WK voetbal wat later aan.