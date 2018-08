UEFA wil VAR ook in cruciale fase CL

Volgens de Britse krant The Times wil de UEFA het arbitrale controlesysteem vanaf de kwartfinales in de Champions League gaan gebruiken. Komende week zal tijdens een vergadering in Monaco van de commissie clubcompetities een aanbeveling worden opgesteld waarna eind september het bestuur van de UEFA de definitieve beslissing neemt.

De UEFA ziet een algehele invoering van de VAR in de Champions League nog niet zitten. Er zou nog te weinig bekwaam personeel zijn om alle groepswedstrijden te bezetten en bovendien beschikken nog lang niet alle stadions over de noodzakelijke faciliteiten.

UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin was lange tijd geen voorstander van de invoering van de VAR in bijvoorbeeld de Champions League. Volgens de UEFA-preses kende het systeem nog te veel aanloopproblemen. ,,Het is nog te vroeg, er zijn meer testen nodig'', zei hij in april. Na het WK deze zomer in Rusland, met een overwegend positieve hoofdrol voor de VAR, is hij kennelijk nu ook overtuigd.