Live - Verbreekt Beukeboom uurrecord van Wiggins?

Beukeboom gaat op hoogte het werelduurrecord van Sir Wiggo aanvallen. De Brit kwam in 2015 in Londen tot 54 kilometer en 526 meter. De omstandigheden op de wielerbaan Velodromo Bicentenario van Aguascalientes zijn ideaal voor de 29-jarige Amsterdammer.

Diverse kenners zijn er dan ook van overtuigd dat Beukeboom gaat slagen in zijn ultieme missie om de snelste man op de fiets te worden. Er wordt een luchtdruk van slecht 1025 hPa voorspeld, terwijl de hoge temperaturen in Mexico het hout van de piste supersnel zullen maken. Verder heeft hij beter en puur op hem afgestemd materiaal waardoor hij in een betere aerodynamische houding koerst. Daarbij kan hij heel strak de zwarte lijn aanhouden en is hij een renner die een uur lang in staat is om een ongelooflijk sterk vermogen tussen de 450 en 470 watt te leveren.

De aanval van Beukeboom op het werelduurrecord is hieronder vanaf 20.50 uur te volgen.