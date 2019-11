Derby van het Noorden blijft onbeslist

In Friesland begon de thuisploeg met volle overtuiging aan de wedstrijd. Het werd na een kwartier echter gestoord. Het uitpubliek gooide uit protest (een groot deel van de Groningse supportersvereniging had een stadionverbod gekregen) allerlei kleine kleurrijke ballen op het veld, waardoor het spel tijdelijk werd stilgelegd.

Het veld bekogelde veld van sc Heerenveen.

Toen de echte bal weer ging rollen was de snelheid van het eerste wedstrijddeel zoek. Heerenveen en Groningen waren tegen elkaar opgewassen, maar grote kansen bleven uit. Tegen het rustsignaal werden de Friezen een handje geholpen door de VAR. In een duel tussen Deyovasio Zeefuik en Chidera Ejuke raakte de verdediger van Groningen uit balans. Struikelend en al toucheerde Zeefuik de bal in het strafschopgebied met zijn hand. Arbiter Allard Lindhout vond het in eerste instantie niets, maar na het bestuderen van de beelden wees hij toch naar de stip. Vervolgens zette Hicham Faik de ruststand op het scorebord: 1-0.

Hicham Faik stuurt Sergio Padt de verkeerde hoek in. Ⓒ ANP Sport

In het tweede bedrijf bleef het een wedstrijd met weinig kansen. Pas na een dik uur spelen gebeurde er weer wat in het Abe Lenstra Stadion. Na een vrije trap werd Mike te Wierik in het strafschopgebied van sc Heerenveen door Ricardo van Rhijn naar de grond getrokken. Zowel de scheidsrechter als de VAR vonden het niks.

Enkele minuten later was Lindhout Groningen wel goed gezind. Sherel Floranus blokte met zijn arm een voorzet van Kaj Sierhuis, waarna de bal op de stip belandde. Vanaf elf meter trok Charlison Benschop de score gelijk: 1-1. Na de gelijkmaker vielen er geen doelpunten meer in Friesland.

