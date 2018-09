Stand van zaken in Formule 1: Verstappen 6e

Max Verstappen won dit seizoen tot op heden één race. De 20-jarige Limburger toonde zich de beste bij de Grand Prix van Oostenrijk, de thuishaven van zijn team Red Bull. Verstappens teamgenoot Daniel Ricciardo, die na dit seizoen de overstap naar Renault maakt, won al twee keer. Dat deed de Australiër in China en Monaco.

Lewis Hamilton heeft de meeste zeges achter zijn naam staan. De regerend wereldkampioen van Mercedes boekte tot op heden vijf overwinningen. De teller van zijn grote concurrent Sebastian Vettel (Ferrari) staat op vier. In de tussenstand in de strijd om de wereldtitel heeft Hamilton dan ook een voorsprong van 24 punten op Vettel; 213 om 189. Verstappen staat in het klassement op de zesde plek. Hij behaalde in de voorgaande twaalf GP’s 105 punten.

