’Sneijder krijgt speelminuten, maar blik ook op Frankrijk’

,,Hij zal ook speeltijd krijgen, maar de blik zal ook gericht zijn op de wedstrijd tegen Frankrijk”, stelt Koeman, die daarmee doelt op het eerste duel in de Nations League. Oranje speelt drie dagen later in en tegen Frankrijk. „Spelen tegen de wereldkampioen zal absoluut een uitdaging zijn.”

Onder Koeman heeft Nederland inmiddels vier wedstrijden afgewerkt. Na een evaluatie van de interlands kijkt hij vooral tevreden terug. „Er zaten veel goede dingen in, maar ook zaken die we moeten verbeteren. Maar over het algemeen zijn we zeer tevreden over de inzet van de spelers en hoe ze het Nederlands elftal weer benaderen.”

Koeman maakte woensdag de voorlopige selectie voor de duels met Peru en Frankrijk bekend.