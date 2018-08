Verbazing bij spelers La Liga over duels in Amerika

La Liga, de organisator van de hoogste Spaanse voetbalcompetitie, laat een of meerdere wedstrijden in de toekomst op Amerikaanse bodem spelen. Daarover is een vijftienjarig contract gesloten met Relevent, een sport- en mediamultinational, voor ,,het promoten van de voetbalcultuur" in de Verenigde Staten en Canada.

,,Dit raakt de spelers direct en hun mening is helemaal niet gevraagd'', aldus de AFE. ,,Dit schaadt het schouwspel en de essentie van het voetbal. De spelers eisen dat hun mening voortaan wordt gehoord.''