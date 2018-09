Koeman: ’Frenkie de Jong ontwikkelt zich heel erg goed’

,,Ik geloof ook niet dat het een verrassing is. Hij ontwikkelt zich heel erg goed”, stelt Koeman. Het is voor de eerste keer dat de 21-jarige speler deel uitmaakt van de voorselectie. „In voorgaande situaties was hij geblesseerd, anders was hij er in die periode ook al een keer bijgeweest. Zeker in de voorselectie.”

Koeman selecteerde in totaal 34 spelers. Ook Wesley Sneijder, die op 6 september in de oefeninterland tegen Peru in de Johan Cruijff ArenA afscheid neemt als international, zit bij die groep. Drie dagen later speelt het Nederlands elftal in Parijs tegen wereldkampioen Frankrijk het eerste duel in de nieuw opgezette Nations League.

Bekijk ook: Frenkie de Jong voor het eerst in voorselectie Oranje