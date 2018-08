Drama voor PSV-aanwinst Ryan Thomas

Voor Thomas (23) is het een persoonlijk drama. De middenvelder kwam zonder problemen door de medische keuring van PSV, dat hem voor maximaal drie miljoen euro overnam van PEC Zwolle. Bij een oefensessie op sportcomplex De Herdgang ging het bij het blokken van een bal mis.

,,Tijdens de keuring die je moet ondergaan voor een transfer ben ik helemaal doorgelicht, alles zag er goed uit. Bij het blokken van een bal op de training heb ik deze blessure opgelopen'', zegt Thomas. ,,In eerste instantie leek het niet ernstig, maar we hebben voor de zekerheid een scan laten maken. En die zag er niet goed uit.''

PSV haalde Thomas onlangs naar Eindhoven, waar hij werd gezien als vervanger van Marco van Ginkel. De Nieuw-Zeelander ondertekende een contract voor vier jaar bij de landskampioen. Het gaat echter nog geruime tijd duren tot Thomas zijn eerste minuten voor PSV kan maken. ,,Het is niet leuk, maar ook dit hoort bij het leven van een topsporter. We gaan in de komende dagen bekijken wat het beste plan is en dan ga ik aan de slag.'' De verwachting is dat Thomas minstens zes maanden uit de roulatie is.

