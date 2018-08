Dylan Groenewegen heerst opnieuw in Veenendaal

Het is de derde keer dat Groenwegen de Nederlandse wielerkoers wint. In 2015 en 2016 was de Amsterdammer ook al de beste.

Met nog zo'n twintig kilometer en één beklimming van de Grebbeberg te gaan had het peloton de laatste vluchters ingerekend. Daarop volgde een finale met veel demarrages. Michel Kreder en de Belg Dimitri Peyskens probeerden het in de slotkilometers, maar ze kregen hooguit tien seconden. Onder aanvoering van de wielrenners van LottoNL-Jumbo kwam alles weer bij elkaar en maakte Groenewegen het overtuigend af.

Groenewegen ging van kop af op het laatste rechte stuk en bleef sprinters Wouter Wippert en de Noor Sondre Holst Enger voor. De sprinter heeft nu als enige drie zeges op zijn naam staan in Veenendaal.

,,Ik had geen geweldig gevoel, dat kwam ook door het warme weer. Ik denk dat iedereen dat wel had", zei de Amsterdammer bij Eurosport. ,,Het was best moeilijk om de koers onder controle te houden, maar de ploeg had er vertrouwen in. Ik heb hier met Roompot drie jaar geleden mijn eerste profkoers gewonnen. Deze koers ligt me wel."

Groenewegen moest in de Tour de France vorige maand tijdens de twaalfde etappe opgeven. Hij had te veel last van een val in de kasseienetappe naar Roubaix enkele dagen eerder. Daarvoor had Groenewegen de zevende en achtste etappe gewonnen in de massasprint.