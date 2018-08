Live extra: Ajax strijdt voor Champions League

Voor Ajax is het een lange weg richting de groepsfase. Eerder werd in de tweede voorronde al afgerekend met Sturm Graz en in de derde schifting werd Standard Luik over de knie gelegd. De laatste horde is dus Dinamo Kiev.

Volg hier Ajax - Dinamo Kiev via onze uitgebreide livewidget van minuut tot minuut.

De aftrap in de Johan Cruijff Arena is vanavond om 21.00 uur. De return staat voor volgende week dinsdag gepland. PSV gaf Ajax dinsdagavond in elk geval het goede voorbeeld door in de play-offs van de Champions League het eerste duel, uit bij BATE Borisov, te winnen. Het werd 2-3 voor de Eindhovenaren.

De sfeer bij de Johan Cruijff Arena zit er goed in: