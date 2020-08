Arjen Robben (36) maakt vrijdag langverwachte rentree bij FC Groningen

De wedstrijd van dinsdag tegen Emmen gaat nog aan de oud-international voorbij. De ontmoeting met PEC is in het stadion van Groningen.

Het gaat goed met Robben, aldus Buijs. „Ik denk dat hij vrijdag zijn eerste minuten gaat maken. Het wordt dan zijn eerste wedstrijd in ruim een jaar. Arjen neemt steeds intensiever deel aan trainingen. Daar zijn we dik tevreden over. Het gaat goed.”

Robben besloot ongeveer een jaar geleden te stoppen bij Bayern München en zijn loopbaan te beëindigen. Enige weken geleden liet hij echter weten weer voor zijn oude club FC Groningen te gaan voetballen.