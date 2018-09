El Ghazi op huurbasis naar Aston Villa

De 23-jarige aanvaller speelt de rest van dit seizoen op huurbasis voor de Engelse club uit het Championship, het tweede niveau. El Ghazi mocht weg bij Lille, dat met financiële problemen kampt. Aston Villa bedong ook een optie tot koop.

De Franse club betaalde begin 2017 zo'n 8 miljoen euro om El Ghazi over te nemen van Ajax. De tweevoudig international was in Amsterdam op een zijspoor beland door een conflict met de toenmalige trainer Peter Bosz. Voor Lille speelde hij sindsdien 44 wedstrijden, waarin hij zes doelpunten maakte. De club uit het noorden van Frankrijk ontsnapte afgelopen seizoen maar net aan degradatie uit de Ligue 1.

Aston Villa, de nieuwe club van El Ghazi, wil graag terug naar de Premier League. Afgelopen seizoen moest de ploeg van manager Steve Bruce in de finale van de play-offs buigen voor Fulham, dat daardoor promoveerde naar de hoogste klasse in Engeland. Aston Villa is dit seizoen goed begonnen met zeven punten uit drie wedstrijden.