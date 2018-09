Stadionverbod VVV-fan voor blote kont

De man wilde daarmee zijn ongenoegen laten blijken over het optreden van scheidsrechter Kevin Blom. Die keurde in de eerste helft eerst een doelpunt van VVV af na interventie van de videoscheidsrechter. Later in de wedstrijd besloot Blom -eveneens na raadpleging van de VAR- Ajax een strafschop te geven. Zo kon Dusan Tadic vlak voor tijd Ajax op 1-0 zetten.

Dagelijks het belangrijkste sportnieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik