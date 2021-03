FC Emmen schiet niets op met punt bij FC Groningen

Voetbal

Heracles bezorgt ADO pijnlijke nederlaag

ADO Den Haag is er niet in geslaagd om in navolging van Willem II een belangrijke zege in de onderste regionen van de Eredivisie te boeken. Waar de Tilburgers te sterk waren voor SC Heerenveen (3-1), verloren de Hagenaars van Heracles Almelo: 1-2.