Iraanse topschutter Charleroi naar Club Brugge

De Iraanse spits komt voor naar verluidt zo'n 5 miljoen euro over van Charleroi, waarvoor hij dit seizoen in vier competitieduels al weer drie keer scoorde. Vorig seizoen maakte Rezaei namens Charleroi zestien doelpunten in de Belgische competitie.

De 26-jarige aanvaller speelde negen interlands voor Iran en behoorde ook tot de voorselectie voor het WK, maar Rezaei viel op het laatste moment af. De spits ondertekende een contract voor vier jaar bij Club Brugge. Hij wordt bij de Belgische kampioen ploeggenoot van onder anderen aanvoerder Ruud Vormer, Stefano Denswil en Arnaut Danjuma Groeneveld.