Corrupte voetbalbaas Brazilië moet cel in

Een rechter in New York is van mening dat José Maria Marin, voormalig voorzitter van de Braziliaanse bond, voor vier jaar de cel in moet voor het aannemen van steekpenningen. Marin zat al ruim een jaar in voorarrest in Zwitserland en in de Verenigde Staten.

De 86-jarige Braziliaan behoort tot de zeven voetbalbobo's die eind mei 2015 in een hotel in Zürich werden opgepakt, vlak voor het verkiezingscongres van de FIFA. Marin had enkele weken eerder het voorzitterschap van de Braziliaanse bond overgedragen aan Marco Polo Del Nero. Hij was ook voorzitter van het organisatiecomité van het WK 2014 in Brazilië. Marin werd eind 2015 uitgeleverd aan de VS.