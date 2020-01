Druk op schouders PSV-spits Lammers nu al enorm

„Sam traint goed, schiet alle ballen erin op de training, daarom is hij tegen NAC ook gebracht”, aldus interim-trainer Ernest Faber, die gelijk aangaf hem zo snel mogelijk meer minuten te laten maken. „Hij heeft veel zelfvertrouwen en zijn lichaam voelt goed, dus hij is klaar om te spelen. Sam hoort bij de spelers waar je graag op verder borduurt.”

Van de laatste zestien duels, sinds het voor het eerst echt fout ging in Utrecht (3-0), maakte PSV in liefst elf wedstrijden slechts één goal of minder. GVVV-uit (de 1-2 viel daar pas in de verlenging) is dan nog niet eens meegerekend.

