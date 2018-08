Champions League gloort voor Ajax

Ajax kwam razendsnel op voorsprong. Keeper Denis Boyko van Dinamo blunderde in de tweede minuut opzichtig door een schot van Donny van de Beek onder zijn lichaam door te laten rollen. De Oekraïners lieten zich niet van de wijs brengen en kwamen na een kwartiertje weer op gelijke hoogte via Tomasz Kedziora.

Teleurstelling bij Ajax na de 1-1van Dynamo Kiev. Ⓒ ANP

Comfortabele voorsprong

Heel even dreigde Ajax de touwtjes uit handen te geven, maar in de 35e minuut hadden de Amsterdammers weer mazzel. Een schot van Hakim Ziyech werd van richting veranderd en belandde pardoes in het Dinamo-doel: 2-1. Ajax kon comfortabel met 3-1 de rust in gaan nadat Dusan Tadic een fraaie aanval trefzeker afrondde.

Na rust werd het allemaal een tandje minder. Pas na 20 minuten spelen kreeg Klaas-Jan Huntelaar de eerste goede kans, maar de aanvaller schoot naast. Ruim een kwartier voor tijd had Huntelaar opnieuw een prima kans om Ajax op 4-1 te zetten, maar zijn kopbal belandde op de lat.

Aan de andere kant kwamen de Amsterdammers even later nog goed weg nadat een voorzet van Kedziora door Jan en alleman werd gemist. Ajax liet opnieuw een kans liggen op een grotere uitslag. Vlak voor tijd schot Ziyech op de paal.

Tegenvaller voor Ajax was de gele kaart voor Nicolás Tagliafico. Omdat de verdediger op scherp stond is hij er volgende week dinsdag in Oekraïne niet bij.

Donny van de Beek van Ajax scoort de 1-0. Ⓒ ANP