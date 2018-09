Geel kost Tagliafico return tegen Dinamo Kiev

De linksback kreeg woensdag tijdens het thuisduel met de club uit Oekraïne een gele kaart. Dat betekende zijn derde boeking in de voorronden, waardoor Tagliafico geschorst is voor de return.

De Argentijn incasseerde eerder al een gele prent in de uitwedstrijden tegen Sturm Graz en Standard Luik. Trainer Erik ten Hag baalde na het gewonnen eerste duel met Dinamo Kiev van de schorsing van Tagliafico. ,,We hebben vandaag weer gezien hoe belangrijk hij voor ons is'', zei hij.

Ten Hag wilde nog niet zeggen wie Tagliafico tijdens de return in Kiev gaat vervangen. Voor Daley Sinkgraven komt de tweede wedstrijd met de koploper van Oekraïne te vroeg. Waarschijnlijk zal de trainer van Ajax dus een keuze moeten maken tussen Daley Blind en Max Wöber. Beide verdedigers spelen liever in de as van het veld. ,,Maar zij kunnen ook prima als linksback fungeren", zei Ten Hag.